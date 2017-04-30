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Прошло восемь лет со дня трагедии в АГНА

Сегодня исполняется восьмая годовщина со дня теракта в Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА).

Кровавое событие, потрясшее всю страну, произошло 30 апреля 2009 года в 09:30. Утром этого дня во второй корпус АГНА, где находятся нефтегазопромысловый и нефтемеханический факультеты, зашел гражданин Грузии азербайджанского происхождения Фарда Гадиров, который стал стрелять из пистолета «Макарова» в попадавшихся ему навстречу людей. По следственной теории, войдя в здание вуза, Фарда застрелил охранника и уборщиц, затем, поднимаясь по этажам наверх, расстреливал всех подряд.

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С целью предотвращения кровавой бойни в учебном заведении на место происшествия прибыли отряды полиции особого назначения, сотрудники прокуратуры. Несмотря на проведенную операцию по обезвреживанию подозреваемого в расстреле людей, без жертв обойтись не удалось.

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В результате трагедии погибли:

Азизова Тамелла 1951 г.р. заведующая лабораторией

Абдуллаев Рамиз 1940 г.р. завкафедрой, профессор

Вахидов Меджнун 1946 г.р. преподаватель, доцент

Мамедова Шафа 1978 г.р., лаборант

Студенты:

Джаббаров Савалан 1987 г.р.

Мамедов Талех 1980 г.р

Бандалиев Юсиф 1989

Асланов Джейхун 1988 г.р.

Абдуллаев Эмин 1989 г.р.

Бабашов Руслан 1990 г.р.

Багиров Аяз 1988 г.р

И доставлявшая молочные изделия в Академию

Гурбанова Айна 1957 г.р.

Старший инженер Рустамбеков Фаик Бахрам оглу, мастер обучения кафедры нефтегазодобычи Гусейнли Земфира Сеид гызы, а также студенты:

Исаев Кянан Талат оглу

Гражданин Сирии Даас Муаввийа

Граждане Судана Мустафа Мухаммед Гасым, Сеид Ахмед Амру

Ширалиев Илькин Азер оглу

Мустафаев Эльшар Элбеи оглу

Ахундов Рахман Сахиб оглу

Джамиев Эльвин Азер оглу

Гурбанова Сабина Ашраф гызы

Мамедов Эльшан Ханлар оглу

Джафаров Бахтияр Айдын оглу

получили ранения, но к счастью, остались живы.

На месте происшествия скончался совершивший теракт — Гадиров Фарда, 1980 г.р.

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Следствием было установлено, что убийцей является гражданин Грузии 29-летний Фарда Гадиров. Помимо удостоверения личности, при нем было обнаружено: пистолет «Макаров», 71 патрон, 3 патронташа, изготовленных кустарным способом, 2 кобуры для пистолета.

По делу о массовом убийстве прошли Надир Алиев, Ариз Габулов, Джавидан Амиров и Наджаф Сулейманов, арестованные по факту убийства с особой жестокостью и покушения на жизнь. Правоохранительные органы принимают необходимые меры для привлечения к следствию заказчика массового убийства, гражданина Грузии армянского происхождения Мардуна Гумашьяна.

Джавидану Амирову было предъявлено обвинение по ст. 214.2.1, 214.2.3 (терроризм), 28,120.2.1 (подготовка умышленного убийства), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.5, 120.2.7, 120.2.10, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), 29,120.2.1, 120.2.3, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.5, 29,120.2.7, 29,120.2.10, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах), 206.4 (контрабанда со стороны организованной банды), 228.2.2, 228.3 (незаконное приобретение, хранение, перевоз и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) и 234.1 (незаконное приобретение, хранение и ношение наркотических средств) УК, Надиру Алиеву и Наджафу Сулейманову — по ст. 214.2.1, 214.2.3, 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4. 120.2.5, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12, 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 20,120.2.5, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12, 206.4 и 228.2, Аризу Габулову — по ст. 206.3.2 и 228.2.1 УК.

В связи со смертью Фарды Гадирова уголовное дело в его отношении прекращено.

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Дата: 2017/04/30 0:02

Раздел: Азербайджан, Наша жизнь

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