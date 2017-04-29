Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 и 82 миллиметровые минометы (9 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.

Как сообщает сайт Министерства обороны, c позиций, расположенных в селе Айгеовит Иджеванского района, в селах Воскеван, Барекамаван Ноемберянского района Армении, были обстреляны позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Бала Джафарли, Гушчу Айырым, Кемерли, Гаймаглы Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Айгедзор, Чинари и на безымянных высотах Бердского района Армении – позиции азербайджанской армии, расположенные в селах Алибейли, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района Армении – позиции ВС Азербайджана, расположенные на безымянных высотах Гядабейского района.