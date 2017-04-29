Протестующие против реформ президента Бразилии Мишела Темера устроили беспорядки у дома главы государства в Сан-Паулу.

Как передает ТАСС, соответствующие кадры продемонстрировал в прямом эфире телеканал Globo.

По его данным, сам Темер находится сейчас в столице республики Бразилиа. Между тем в Сан-Паулу митингующие начали бросать камни и петарды в направлении здания, где проживает его семья. Демонстранты протестуют против пенсионной реформы и реформы трудового законодательства, предложенных бразильским лидером. Стражи порядка стараются преградить участникам акции путь к дому главы государства.

В большинстве регионов Бразилии проходит общенациональная забастовка.