В Сабунчинском районе Баку автомобиль сбил пешехода.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в поселке Пиршаги.

Дадашов Тарлан Мамедага оглу 1967 г.р. был сбит автомобилем при переходе дороги напротив кафе, откуда он выходил с друзьями. Автомобиль переехал пострадавшего. В результате аварии Т.Дадашов получил тяжелую черепно-мозговую травму и различные ранения. Он был доставлен в больницу, где ему ампутировали обе ноги. Состояние пострадавшего расценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование Сабунчинским РУП.