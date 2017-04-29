Американский лидер Дональд Трамп полагает, что будет переизбран на второй президентский срок после истечения первого.

Как передает ТАСС, oб этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в пятницу.

«Надеюсь, что дела у нас пойдут так хорошо, что я смогу легко переизбраться. Думаю, у нас все просто замечательно. Не знаю, удавалось ли кому-то сделать так много в течение 100 дней. Но я всегда говорю, что это будут восемь лет, а не четыре года», подчеркнул республиканец.