Президент Петр Порошенко и российский лидер Владимир Путин в апреле провели «тайный» телефонный разговор, в ходе которого они «вынуждены были шутить, чтобы не разругаться».

Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на источники. В свою очередь в администрации Порошенко это отрицают и утверждают, что единственный разговор в апреле состоялся 18 числа в нормандской формате, передает Украинская правда.

Источник издания в Москве рассказал, что президенты обсуждали ситуацию на Донбассе.

«Ни к каким конкретным договоренностям прийти не удалось, и единственные вопросы, по которым собеседники сумели продвинуться, касались «некоторых гуманитарных аспектов».

По его словам, разговор якобы проходил в «уважительном корректном ключе», а главы государств периодически «переходили на шутливо-иронический тон».

«Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», — добавил он.

В то же время собеседник газеты в Киеве сообщил, что Порошенко и Путин обсуждали обмен пленными, поставки в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии.

По его словам, президент предупредил главу РФ о проблеме с долгами за электричество в ДНР и ЛНР, заявив, что если долги не будут выплачены, Киев прекратит поставки электричества на Донбасс.