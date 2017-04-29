Национальная статистическая служба (Нацстат) Армении предварительно подсчитала численность постоянного населения страны на 1 апреля 2017 года по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года – она составила 2 981,5 тыс человек.

Численность населения Армении по состоянию на 1 апреля 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 12,9 тыс человек или на 0,4%. Только с начала года численность населения снизилась на 4,6 тыс человек, что было обусловлено превышением отрицательного миграционного сальдо – 5,1 тыс человек — над естественным приростом населения – 0,5 тыс человек, передает АРКА.

Число городского населения Армении за год снизилось на 5,7 тыс человек — до 1 899 тыс жителей, причем только в Ереване оно сократилось на 2,2 тыс человек. В сельской местности отток населения еще больше — 7,2 тыс человек, сейчас там проживает 1082,5 тыс жителей.

Значительно снизилась и рождаемость – за январь-март 2017 года число родившихся в республике детей снизилось на 6,4% до 8534, а вот число смертных случаев за отчетный период выросло на 3,7%, составив 8037.