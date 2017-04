Американские военные начали переброску бронетехники к турецко-сирийской границе, сообщает Sputnik Turkiye со ссылкой на источник в курдских отрядах самообороны YPG.

Утверждается, что боевые машины стягивают к линии Кобани — Эль-Камышлы. По словам представителя YPG, таким образом Вашингтон пытается предотвратить новые столкновения между турецкой армией и курдами.

«Мы обсудили с США шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы предупредить возможные повторные атаки на нас со стороны турецких ВС. Мы уведомили США о том, что в случае, если Турция еще раз атакует наши позиции, мы прекратим участие в операции по освобождению Ракки, и все свои силы стянем к границе. Американская сторона, в свою очередь, пообещала предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить повторения ударов», — заявил источник в YPG.

American troops on the border between Rojava and Turkey pic.twitter.com/WX6n9ebuMI

— MOHAMMED HASSAN (@MHJournalist) 28 апреля 2017 г.