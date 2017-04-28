Отношение главы пресс-службы МИД России Марии Захаровой к вопросу азербайджанского журналиста в связи с гражданином России Дильгамом Аскеровым, находящимся в заложниках у незаконного режима в Нагорном Карабахе, а также озвученные ею в адрес азербайджанских журналистов пренебрежительные высказывания вызывают сожаление.

Об этом, как пишет «Тренд», говорится в распространенным в пятницу Советом печати Азербайджана заявлении.

Отмечается, что Совет, и, в целом, азербайджанские журналисты решительно осуждают подобную позицию Захаровой.

«Мы считаем, что открыто проявившиеся в высказываниях Захаровой тенденции оскорбления, давления и угроз обусловлены ее равнодушием к реалиям нагорно-карабахского конфликта, к щепетильности этого вопроса и желанием навязать свои взгляды. Подобная сущность проявилась в ее недостойной реакции на вопрос азербайджанского журналиста, выполняющего свой профессиональный долг в поисках объективности», — говорится в заявлении.

Совет печати и журналисты страны считают, что каждый представитель прессы свободен в высказывании своего мнения и должен иметь возможность задавать интересующий его вопрос.

«Судьба же находящегося в армянском плену гражданина России Дильгама Аскерова должна интересовать РФ и ее общественность, так же как интересует Азербайджан. Азербайджанский журналист задал свой вопрос, руководствуясь именно этим общественным мотивом», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что озвученные мысли, которые могут расцениваться как безразличное отношении Захаровой к гражданину России азербайджанского происхождения, не соответствуют никаким дипломатическим и нравственным нормам.

«В лучшем случае, это можно расценивать как непрофессионализм и неопытность. Больше всего сожаление вызывает то, что своих заявлениях дипломат избрала в качестве цели в целом азербайджанскую журналистику. Человек, занимающий высокий пост в важной государственной структуре должен обладать элементарными навыками общения с журналистами. Недопустимо переносить свои личные взгляды в профессиональную плоскость», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что связи между Азербайджаном и Россией находятся на высоком уровне.

«Позиция главы пресс-службы МИД России, продемонстрированная в ответе на вопрос азербайджанского журналиста о судьбе Дильгама Аскерова, никак не соответствует нынешнему ритму двусторонних отношений. Мы бы хотели, чтобы МИД России и другие соответствующие структуры учли это и приняли соответствующие меры», — отмечается в заявлении.

Отметим, что официальный представитель МИД России Мария Захарова на прошедшем 27 апреля брифинге, не дав азербайджанскому журналисту до конца озвучить свой вопрос относительно дальнейшей судьбы российского гражданина азербайджанского происхождения Дильгама Аскерова, который в декабре 2014 года был приговорен так называемым «судом» незаконного режима в Нагорном Карабахе к пожизненному заключению, стала в оскорбительных выражениях отзываться о статьях, публикуемых в связи с этим делом в азербайджанских СМИ.

В июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции, в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района, был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров взяты в заложники. В их отношении было возбуждено уголовное дело.

Затем так называемый «суд» приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева — к 22 годам лишения свободы.