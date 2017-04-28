Экономические показатели Азербайджана являются самими близкими к среднемировым. Об этом, как пишет «Тренд», говорится в статье авторитетного издания Quartz.

К такому заключению издание пришло после проведения анализа пяти ключевых экономических показателей 156 стран (ВВП, уровень безработицы, государственные расходы, инфляция и торговля).

Кроме этого, издание отмечает, что продолжительность жизни в Азербайджане (70,9 лет) и во всем мире (71,7 лет) почти совпадают. Уровень урбанизации в мире находится на отметке 53,9 процента, в то время как в Азербайджане этот показатель составляет 54,6 процента.