Евросоюз признает результаты референдума в Турции и заинтересован в стабильности страны, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после дискуссии по Турции на неформальном заседании глав МИД стран-членов ЕС, а также стран-кандидатов, передает РИА Новости.

«Во-первых, мы уважаем и признаем суверенное право любой страны, включая Турцию, определять ее систему правления, как Турция сделала в ходе референдума по изменениям в конституцию», — заявила Могерини журналистам.

«ЕС ясно заинтересован в стабильной, безопасной, экономически успешной и демократической Турции, которая является значимым партнером и значимым игроком по ряду вопросов. Мы не намерены и никогда не соберемся делать что-либо, что нанесет ущерб Турции или турецкому народу», — сказала глава дипломатии ЕС.