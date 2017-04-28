«На трехсторонних переговорах министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху встреча президентов не обсуждалась»

Об этом АПА сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, решение о встрече должны принять непосредственно главы государств. На вопрос относительно оценки прошедших переговоров, Э.Мамедъяров ответил, что она отражена в принятом по итогам встречи заявлении. «Об итогах встречи проинформировал глава пресс-службы министерства Хикмет Гаджиев. Результаты московской встречи будут доложены главам государств», сказал министр.

Отметим, что сегодня в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспшика.

После полуторачасовых переговоров было принято совместное заявление, в котором отмечается, что на встрече продолжилось обсуждение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года. Министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам.