Международное сообщество нуждается в реформах. В противном случае человечество может впасть в еще больший пессимизм, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на VIII ежегодном саммите Атлантического совета (Atlantic Council) США в Стамбуле, передает в пятницу агентство Анадолу.

По словам президента Турции, существующие системы бездействуют и не способны решать проблемы.

«Нужно соответствовать веяниям времени. В противном случае ветер перемен превратится в ураган, который сметет всех на своем пути. Мы стоим перед четким выбором: все в наших руках!», — сказал Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что нет ничего более естественного, чем действия Анкары, основанные на международном праве: «Турция – правовое государство, и пока сохраняются угрозы, она будет принимать все необходимые меры по их ликвидации!».

Президент отметил, что Турция не позволит террористическим организациям установить контроль над территорией вдоль своей южной границы.

«Невежды считают, что смогут создать некое государственное образование на севере Сирии. Анкара не оставит без ответа подобного рода попытки. Мы против раздела Сирии. Турция проявляет решимость в борьбе с терроризмом, как на своей территории, так и вне ее. В этом вопросе мы надеемся на солидарность и поддержку наших друзей и союзников», — отметил глава государства.

Глава государства привлек внимание к деятельности террористических организаций в регионе, где расположена Турция.

По его словам, нельзя игнорировать преступления и политику этнических чисток, которую проводят террористы РПК, утверждая, что борьба с терроризмом направлена исключительно против боевиков ИГ. «Подобная позиция приведет к новым преступлениям против человечности», — предупредил Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Анкаре прекрасно известна истинная сущность террористов PПK и сирийских ответвлений этой организации – PYD и YPG. «Друзья Турции могут получить от нас информацию о реалиях процессов в регионе. В противном случае предпринимаются шаги, основанные на ошибочной информации», — отметил глава государства.

«Регион находится на грани хаоса. Уничтожаются целые культуры, и население столкнулось с угрозой неминуемой гибели», — добавил Эрдоган.

Далее президент привлек внимание к шагам Турции по поддержке беженцев и раскритиковал позицию Европейского союза.

«Турция на протяжении шести лет исключительно за счет собственных возможностей содержала три миллиона беженцев. В настоящее время сумма, которую государство и НПО потратили на содержание беженцев, составляет 25 миллиардов долларов. А что получила Анкара взамен? ЕС обещал выделить Турции три миллиарда евро до июля 2016 года, но поступившие средства не превышают 725 миллионов евро. Я уже не говорю о дополнительных трех миллиардах евро, которые обещали в Брюсселе», — констатировал президент.

«Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев также выделило 550 миллионов долларов. То есть это все, что мы получили. При этом Турция потратила на содержание беженцев 25 миллиардов долларов», — сказал глава государства.

Касательно отношений с Вашингтоном, президент Эрдоган напомнил, что Турция и США неоднократно демонстрировали миру достижения, которые стали возможны благодаря стратегическому сотрудничеству.

На его взгляд, сегодня, когда мировое сообщество переживает критический период, союз Вашингтона и Анкары приобрел особый смысл .

«Контакты с администрацией Дональда Трампа продолжаются с января 2017 года. Убежден, что вместе с Трампом мы откроем новую страницу в турецко-американских отношениях», — сказал президент.

«Главное ожидание Турции от США — арест главаря террористического течения Фетхуллаха Гюлена и его выдача турецкому правосудию», — добавил Эрдоган, указав, что Анкара не может согласиться с тем, что дружественные страны покровительствуют преступникам, которые покусились на демократию в Турции, что привело к гибели 249 граждан страны.

«В основе деятельности НАТО и Атлантического сообщества лежит принцип взаимной поддержки и солидарности. Страны должны учитывать позицию союзников. Ждать поддержки от союзников – право Турции», — отметил президент.