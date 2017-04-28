Правозащитная организация Freedom House опубликовала «Доклад о свободе прессы за 2017 год», согласно которому Армения с 63 очками занимает 137-е место в мире и остается в списке несвободных стран, сообщает «Аравот».

В опубликованном сегодня утром докладе упоминаются также показатели Армении в двух других докладах организации. Согласно «Докладу о свободе в мире за 2017 год», Армения является «частично свободной» страной, а в «Докладе о свободе Интернета за 2017 год» Армения названа «свободной» страной.

США занимают в списке 33-е место. А в десятку лидеров в плане свободы прессы в мире традиционно входят развитые европейские страны Норвегия, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Дания, Исландия, Лихтенштейн, Люксембург, Андорра и Финляндия.