В первую очередь хотел бы задать вопрос: что делают солдаты Армении на суверенных территориях Азербайджана?

Об этом сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем комментарии Trend в связи с очередными антиазербайджанскими высказываниями главы пресс-службы МИД Армении.

Последняя напряжённость, сопровождающаяся человеческими потерями, в очередной раз подтверждает хрупкость мира на линии соприкосновения войск, отметил Гаджиев.

Присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является главным источником напряженности и нарушения режима прекращения огня, сказал официальный представитель МИД.

«Руководство Армении уклоняется от вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют резолюции Совета безопасности ООН. Поэтому всю ответственность за напряженность на линии соприкосновения несет руководство Армении», — сказал Гаджиев.