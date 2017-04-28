Депутаты черногорского парламента проголосовали за вступление страны в НАТО. Об этом сообщает в пятницу, 28 апреля, радио и телевидение Черногории (RTCG).

За документ под названием законопроект о подтверждении Североатлантического договора и протокола к Североатлантическому договору о вступлении Греции и Турции проголосовали 46 депутатов из 81. При этом в зале находились всего 46 депутатов, и отсутствовали представители оппозиции.

Выездное заседание проходило в здании парламента города Цетине. Представители оппозиции проводили около него акцию протеста, пишет ТАСС. В митинге приняло участие до тысячи человек, демонстранты сожгли флаг НАТО.