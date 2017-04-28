Сегодня, 28 апреля, отстраненному председателю ГФС Роману Насирову сделали операцию, которую на днях откладывали из-за судебного заседания, передает ТСН.

По информации издания, хирургическое вмешательство провели в украинском научно-практическом центре эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины. А руководил операцией директор медучреждения – профессор Александр Ларин.

Операцию Насирову должны были сделать утром 27 апреля, но он отказался из-за суда и написал заявление с просьбой перенести ее.