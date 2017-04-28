Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о мерах по усилению контроля в связи с предотвращением неофициальных трудовых отношений в строительной сфере.

Как пишет «Тренд», согласно указу, с целью защиты трудовых прав граждан в строительной сфере, обеспечения использования социальных гарантий, усиления контроля над оформлением трудовых отношений и организации мониторинга с использованием современных инноваций, принято решение на начальном этапе в качестве пилотного проекта принять ряд мер в связи с предотвращением неофициальных трудовых отношений в строительном секторе в Баку.

Одной из таких мер является создание электронного реестра строящихся в Баку многоквартирных жилых зданий (далее — строительных объектов) и физических и юридических лиц, занимающихся строительством данных объектов. Ведение этого реестра поручено Службе ASAN.