Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует в ближайшие четыре года рост экономики Турции в среднем на три процента в год.

В заявлении агентства акцентируется внимание на суверенном рейтинге Турции — «Ba1» с прогнозом «Негативный».

Заместитель главы Moody’s Кристин Линдоу отметила, что Турция и Россия сталкиваются со схожими проблемами в вопросе экономического роста и формирования инвестиционного климата. «Турецкая экономика растет более быстрыми темпами, чем российская. Но российская экономика больше и богаче», — отметила Линдоу, которую цитирует «Анадолу».

«В ближайшие четыре года рост ВВП Турции составит около трех процентов, России – 1,5 процента. Рост в Турции поддерживается положительной динамикой в сфере демографии. В случае проведения структурных реформ показатели роста в обеих странах могут возрасти», — сказала замглавы Moody’s.