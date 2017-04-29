Чарли Шину пришлось совершить незапланированную посадку своего частного самолёта. 51-летний актёр возвращался из Мексики, когда полиция решила устроить ему внезапный обыск на предмет наличия наркотиков. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Daily Mail.

В Сан-Диего правоохранители вместе с собаками-ищейками тщательно обыскали весь самолёт, но так и не нашли ничего подозрительного. После чего Шин продолжил свою поездку по плану.

В Мексике известный актёр покупал недвижимость. Там Чарли Шин планирует жить после завершения своей карьеры.

Напомним, что актёр известен не только своими ролями, но и многочисленными скандалами. В 2011 году Чарли Шина уволили из популярного ситкома «Два с половиной человека» после череды грубых публичных высказываний в адрес продюсеров шоу и употребления алкоголя во время съёмок. В 2015-м актёр признался, что болен СПИДом.