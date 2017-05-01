Международная группа ученых, включающая российских специалистов, выяснила, что в пещерной грязи может содержаться ДНК вымерших видов людей. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав отложения в местах археологических раскопок в странах Западной Европы и России. Как сообщает Лента.ру, результаты научной работы опубликованы в журнале Science.

Известно, что органические и минеральные вещества, которые содержатся в пещерных глинах, могут связывать нуклеиновые кислоты. В прошлых исследованиях ученым удалось выделить из отложений митохондриальную и хлоропластную ДНК, принадлежащую животным и растениям соответственно. В новой работе биологи проанализировали 85 образцов из семи мест раскопок, на территории которых были обнаружены человеческие останки или следы жизнедеятельности людей эпохи плейстоцена. Возраст всех проб составил 14-550 тысяч лет.

Из каждого образца исследователям удалось выделить 38-160 миллиграммов ДНК. Гибридизационный анализ, при котором найденные фрагменты нуклеиновых кислот соединялись с известными последовательностями (зондами), позволил идентифицировать лишь небольшую часть древнего генетического материала. При этом почти вся она принадлежала вымершим животным, а ДНК гомининов была найдена только в одном образце.

Ученые повторили гибридизационный анализ, однако в этот раз выделенная ДНК соединялась с зондами, нацеленными только на генетический материал людей. В этот раз фрагменты генома гомининов были обнаружены в 15 образцах из четырех мест археологических раскопок. На их древность указывало наличие большого количества тимина на концах кусочков ДНК (этим азотистым основанием со временем замещается другое основание — цитозин). После этого исследователи проанализировали фрагменты нуклеиновых кислот на наличие последовательностей, характерных для неандертальцев (Homo neanderthalensis), денисовцев и гейдельбергского человека (Homo heidelbergensis).

Установлено, что в восьми образцах 87-98 процентов человеческой ДНК принадлежит неандертальцам, 4-11 процентов — современным людям, 0-2 процента — денисовцам и 0-2 процента — гейдельбергскому человеку. В девятом образце (из Денисовы пещеры) 84 процента ДНК принадлежали денисовцам.