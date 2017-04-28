Власти Калужской области летом внесут в российское правительство предложение о признании государственным праздником даты окончания Великого стояния на Угре. Об этом журналистам рассказал глава региона Анатолий Артамонов, передает ТАСС в пятницу, 28 апреля.

По его словам, к лету будут сформированы конкретные предложения о внесении даты в общероссийский календарь. «Нас поддерживают ученые и общественность», — отметил Артамонов.

В феврале текущего года депутаты Законодательного собрания Калужской области утвердили дату окончания Стояния на реке Угре, 11 ноября, в качестве регионального праздника.

Великое стояние на реке Угре — военные действия между ханом Большой Орды Ахматом и князем московским Иваном III в 1480 году. Сражение последовало за отказом Москвы платить ежегодную дань и положило конец татаро-монгольскому игу на Руси.