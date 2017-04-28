Предприниматель Тельман Исмаилов, бывший владелец московского Черкизовского рынка, не фигурирует в деле его брата Рафика, задержанного в прошлом году по подозрению в расстреле бизнесменов в Москве. Об этом заявил источник в правоохранительных органах, передает «РИА Новости».

О том, что Тельман Исмаилов стал фигурантом расследования восьми заказных убийств, в которых подозревается неназванная преступная группировка, накануне, 27 апреля, сообщал «Росбалт», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Рафика Исмаилова подозревают в расстреле владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брилева в мае 2016 года на Новорижском шоссе. По подозрению в этом убийстве его задержали в ноябре 2016 года. По делу проходит и Мехман Керимов. Обоим фигурантам предъявлено обвинение по поводу убийства двух и более лиц по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Керимов, по информации ТАСС, признал свою вину.

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