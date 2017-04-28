Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу арестованного в Баку гражданина России армянского происхождения Марата Уелданова. На закрытом процессе под председательством судьи Самира Алиева был зачитан приговор, согласно которому М.Уелданов лишен свободы на 8 лет, информирует АПА.

Отметим, 28 июля прошлого года в Азербайджане по обвинению в статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере) был задержан гражданин России армянского происхождения Марат Уелданов. После задержания, армянская пресса и российские проармянские СМИ, ссылаясь на сестру Уелданова Марианну Мирзоян, начали распространять информацию о том, что будто М.Уелданов арестован из-за того, что он армянин. По ее словам, Марат взял фамилию жены.