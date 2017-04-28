ВМФ России не будет заниматься подъемом затонувшего близ Турции корабля «Лиман», так как это нецелесообразно, передает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в российском ВМФ.

По его данным, корабль 1970 года постройки лежит на грунте, на глубине около 90 м.

«Лиман» имел довольно преклонный возраст. Мероприятия по его подъему, буксировке и восстановлению с учетом возраста судна и удаленности нецелесообразны», — отметил представитель ВМФ.

Он добавил, что на корабле нет оборудования, представляющего какой-либо интерес.

«Все съемные устройства демонтированы, а элементы, не подлежащие демонтажу, гарантированно уничтожены экипажем до затопления корабля», — пояснил источник агентства.