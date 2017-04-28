Сбылась заветная мечта проживающего в Санкт-Петербурге бакинского армянина, предпринимателя Эрика Хачатурова — спустя 29 лет он вновь оказался в родном для него Баку. Вчера Эрик Хачатуров прилетел в родной город, чтобы снова вдохнуть непередаваемый словами бакинский воздух, пройтись по милой сердцу улице, на которой прошли его детство и юность, встретиться со своими друзьями и соседями. Сегодня Эрик посетил Аллею почетного захоронения, где возложил цветы на могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, а также Народной артистки Азербайджана Насибы Зейналовой, которую он считает самой любой своей артисткой.

Корреспондент Azeri.Today передает впечатления Эрика Хачатуровым.

«Баку и раньше был красавцем, «жемчужиной региона», но сейчас он стал еще краше. Сразу видна заботливая рука правительства. Но самое главное открытие для меня — это люди. Азербайджанцы как были добрыми и отзывчивыми людьми, таковыми и остались. Я уже успел погулять по городу, пообщаться с людьми, поэтому могу говорить об этом совершенно серьезно. Правда, я еще не успел побывать в метро, но, думаю, еще успею. Мне сейчас многие завидуют. И знаете почему? Потому, что очень многие бакинские армяне мечтают хоть краем глаза увидеть родной Баку», — заявил Хачатуров.

«Я жил за кинотеатром «Севиндж» на улице Жданова, 4 (в районе метро «Кара Караев»). Море эмоций меня до сих пор захлестывает, никак не могу отойти от увиденного. Соседи меня узнали! Они так обрадовались, увидев меня. Я и сам не мог сдержать своих эмоций. Меня даже в гости пригласили, стол накрыли по такому случаю. Вы понимаете, не было никакой агрессии со стороны соседей-азербайджанцев. Я же говорю, азербайджанцы какими были добрыми, отзывчивыми и толерантными, так ими и остались,» — добавил он.

На вопрос о несовместимости армян и азербайджанцев, который в свое время поднял Роберт Кочарян, Хачатуров заметил: «Я не генетик, чтобы рассуждать о генах. Насколько мне известно, Кочарян тоже не является генетиком. Но мы — армяне и азербайджанцы — прекрасно жили вместе. Я родился тут, я пил эту воду, ел этот хлеб. Вот и сейчас, находясь в Баку, я чувствую, что нахожусь в своей тарелке, в абсолютно привычной для меня атмосфере. Да и в России у меня самые близкие друзья — азербайджанцы».

Хачатуров так рассказал о своем видении урегулирования ситуации в Карабахе: «Я не политик, поэтому выскажу свою личную точку зрения. Во-первых, нужно работать с теми, чьи близкие погибли на этой войне. Я понимаю людей, у которых погибли в Карабахе родные и близкие. Нужно с ними работать, поскольку очень многое зависит от их отношения. Во-вторых, необходимо вывести армянскую армию из Карабаха, поскольку эти территории не имеют никакого отношения к Армении. В-третьих, правительству Азербайджана следует вести диалог с карабахскими армянами. Понимаете, нужно решать этот конфликт сейчас, при нас, при нынешнем поколении, чтобы не оставлять его нашим детям. Немцы и русские тоже воевали, но сейчас между ними нет никаких противоречий».