Официальный курс маната по отношению к доллару на 1 мая установлен на уровне 1,7025 маната, сообщает Центральный банк.
По отношению к 28 апрелю курс маната к доллару не изменился.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 1 мая установлен на уровне 1,7025 маната, сообщает Центральный банк.
По отношению к 28 апрелю курс маната к доллару не изменился.
Дата: 2017/04/28 17:30
Раздел: Азербайджан
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