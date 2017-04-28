Конгресс мусульманских женщин-священнослужителей в Индонезии издал фетву против браков с девушками моложе 18 лет.

Собравшиеся женщины призвали местное правительство увеличить минимальный возраст вступления в брак для женщин с нынешних 16-ти до 18 лет, сообщает Би-би-си.

Они убеждены, что раннее замужество мешает индонезийкам продолжить образование, а половина союзов завершается разводом.

Обычно фетвы в Индонезии издает совет улемов, состоящий в основном из мужчин.

Также конгресс издал фетвы против сексуальных домогательств и нанесения вреда окружающей среде. Индонезия — крупнейшая страна мира по численности населения, исповедующего ислам. В ходе переписи 2010 года 9 из 10 жителей страны назвали себя мусульманами.

Островное государство также удерживает мировое лидерство по числу несовершеннолетних невест. Каждая четвертая индонезийка вступила в брак до 18-летнего возраста, подсчитал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).