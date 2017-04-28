Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил президента Украины Петра Порошенко, что белорусско-российские учения «Запад-2017» не превратятся в подготовку вторжения на Украину, сообщает телеканал «112 Украина».

По словам Порошенко, у него нет «никаких сомнений в исключительно добрых намерениях Белоруссии». Тем не менее он отметил, что Минск находится в союзнических отношениях с Москвой, к которой доверия нет.

«Поэтому для меня было чрезвычайно важным, что я получил от главы Белоруссии твердое заверение, что запланированные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» вблизи украинской границы не превратятся в подготовку Россией плацдарма для вторжения в Украину, украинскую землю, с белорусской территории», — подчеркнул украинский лидер.