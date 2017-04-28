Писатель Михаил Веллер после скандала в эфире «Эха Москвы» заявил, что ждет извинений от радиостанции. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время эфира программы «Особое мнение» Веллер разозлился на то, что ведущая Ольга Бычкова перебивала его, швырнул микрофон и чашку, предварительно вылив на журналистку воду, а затем покинул студию.

По мнению писателя, Бычкова повела себя непрофессионально, чем и спровоцировала конфликт.

«Желающие могут смотреть ролик в интернете, как ведущей глубоко плевать на мнение гостя, которое он собрался изложить слушателям, а гость взрывается и уходит весьма экспрессивно. Да-да, что-то куда-то летело и характеристика звучала», — рассказал писатель.

Он также добавил, что во времена его учебы на факультете журналистики профессионалом считались сотрудники, способные «взять интервью у телеграфного столба, физика-теоретика и глухонемого футболиста» и разговорить любого собеседника.

Веллер уточнил, что работает с «Эхом Москвы» с 1993 года и глубоко уважает и любит радиостанцию, но не смог терпеть «оскорбительное поведение» ведущей. Ранее радиостанция заявила, что прекращает сотрудничество с писателем из-за произошедшего в студии.

Ролик со скандалом Веллера и Бычковой появился в сети в четверг, 27 апреля. Инцидент произошел во время разговора о президентской гонке во Франции.