Сегодня в Бакинском военном суде состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника контрразведывательного управления упраздненного МНБ, полковника Миразиза Аскерова, обвиняемого в вымогательстве крупной суммы денег у предпринимателя Видади Азизова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева потерпевший Видади Азизов дал показания. Он сказал, что раньше не был знаком с обвиняемым.

Потерпевший подтвердил данные им во время следствия показания и сказал, что в 2012 году из Дубая в «Zaminbank» были перечислены деньги: «Мой знакомый по имени Нариман передал мне 1 миллион манатов, который взял в банке, я ему вернул 300 тысяч. Тогда я купил дом у знакомого Наримана, деньги следовало передать ему. В этот момент нас задержали и увезли в МНБ. Меня обвинили в измене Родине и шпионаже в пользу Ирана».

Потерпевший сказал, что затем они поговорили с М.Аскеровым и договорились о его освобождении взамен на деньги: «Я сказал, что отдам ему 100 тысяч манатов. Когда он спросил, где я возьму эту сумму, я ответил, что отдам часть из тех денег, которые они у меня забрали. Тогда Миразиз Аскеров сказал, что эти деньги не принадлежат мне».

Пострадавший отметил, что до конца дня его держали в МНБ, а затем без объяснений его отпустили домой. Для его освобождения у него потребовали 300 тысяч долларов.

Затем он сказал, что Миразиз Аскеров потребовал у него 100 тысяч долларов, но они договорились о 40 тысячах. Он сказал, что 4 месяца его преследовали сотрудники МНБ: «Меня спрашивали о руководителе иранской компании Джамшидиане, сказали, что он генерал SEPAH. Я сказал, что знаю его как бизнесмена, в Иране я встречался с несколькими авторитетными руководителями компаний, одним из которых был Джамшидиан».

Миразиз Аскеров возразил, что пострадавший лжет: «У нас было достаточно доказательств в связи с расследованием, проводимым по делу Видади Зейналова. Он говорит, что Джамшидиан иранский бизнесмен, хотя не секрет, что Джамшидиан является генералом SEPAH. Пострадавший говорит, что не может предоставить документы о бизнес-деятельности этой компании. Причина этого была в том, что в то время Иран был под международными санкциями. Эта компания действует незаконно, отмывает грязные деньги».

Процесс продлится 12 мая.