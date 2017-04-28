«28 апреля в Москве по инициативе и приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова состоялась трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении».

Об этом, комментируя встречу, сообщил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Он сообщил, что на встрече широко обсуждались субстантивные переговоры, проведенные в прошлом году в Вене и Санкт-Петербурге на уровне президентов стран: «Результаты трехсторонних обсуждений будут по инстанции доложены министрами главам государств».

Отметим, что сегодня в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

На определенном этапе к переговорам подключились сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.