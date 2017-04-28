Вокруг песни азербайджанской участницы «Евровидения» разразился скандал.

Выступавшая в прошлом году на «Евровидении» участница от Армении Ивета Мукучян сделала заявление по поводу песни Skeletons, которую будет исполнять на «Евровидении-2017» азербайджанская участница Диана Гаджиева (Dihaj).

Об этом сообщает сайт eschalley.com.

В статье говорится, что вчера Ивета стала гостем на передаче «Евровидение» в Германии. Она поделилась мыслями по поводу песен 10 участников, которые выступят на «Евровидении» в этом году.

Ивета заявила, что песня «Skeletons», авторами которой являются Сандра Бжурман и Иса Маликов, с которой выступит азербайджанская участница Диана Гаджиева, на самом деле была написана для нее:

«Я знаю эту песню. В прошлом году ее прислали мне, но я отказалась от нее».

Однако, в одном из репортажей Диана Гаджиева говорила: «Я присутствовала во время написания песни. Мы писали ее вместе».

Qafqazinfo связался с департаментов по связям с общественностью телеканала İTV.

Там ответили, что так как Ивета не является юридическим лицом, то они не будут отвечать на эти обвинения.

«Ивета Мукучян не является участницей в этом году. Она не представляет никакую официальную структуру. Она простой гражданин. Неправильно бы было с нашей стороны реагировать на ее мысли. Если бы об этом заявила официальная структура, мы бы ответили, что это провокация и клевета. Но так как она не полномочное лицо, то мы не будем отвечать».

Отметим, что такое произошло не только в этом году. Песня «Miracle», с который выступила представительница от Азербайджана Сямра Рагимли на «Евровидении-2016», была написана ранее для шведской певицы Молли Петешшон Хаммар. Но она не стала исполнять ее и выбрала другую песню.

Сандра Бжурман написана слова к песням «Drip drop», с которой выступила Сафура Ализаде, «Miracle», с которой выступила Сямра Рагимли, «Running scared», с которой выступили Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал, «When the music dies» Сабины Бабаевой.