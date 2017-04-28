Международное банковское сообщество IBNS озвучило самую красивую банкноту прошлого года. Ей стала купюра номиналом в 50 швейцарских франков.

Банкнота объединена общей темой «ветра». На лицевой стороне изображен одуванчик, семена которого сдувает ветром. На обороте — пароплан в горах.

Эта купюра стала первой, которую выпустил Национальный банк Швейцарии за последние 50 лет. Следующим планируется выпуск 20-франковой банкноты 10 мая 2017 года. К слову, действующие купюры Швейцарского банка — настоящий банкнотный арт.

В 2016 году в мире было выпущено 120 банкнот, только половина из которых удостоилась состязания. Художественность, дизайн, использование света, контрастность, баланс и защитные элементы. Всеми этими категориями руководствовались экперты IBNS при выборе самой красивой купюры 2016.

31 января 2018 года закрываются подачи заявок на саму красивую купюру 2017.