Суд последней инстанции позволил конфисковать арестованные 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича. Об этом «Украинской правде» сообщили в пресс-службе СНБО.

«Согласно решению суда последней инстанции, арестованы средства Януковича и команды — 1,5 млдр долларов — должны быть перечислены в Госбюджет», — сообщили в пресс-службе СНБО.

«Только в Сбербанк с этим определением ездили Генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов. Они довели до руководства это Ощадбданку и поехали докладывать об этом президенту», — отметили в пресс-службе.

«По состоянию на сейчас происходит перерасчет этих средств на счета государственного бюджета», — добавили в СНБО.

Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1420000000 долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.