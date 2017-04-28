Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана продлило период регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов с 30-ти до 60 дней.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении министерства распространенной в пятницу.

По данным ведомства, данное решение принято в связи с предстоящими IV Играми исламской солидарности, чтобы у пользователей (туристов и участников) не возникало проблем с использованием мобильной связи. Эти изменения останутся в силе до первого июня текущего года.

Вместе с тем, для обеспечения удобства использования услуг мобильной связи гостями столицы в преддверии Игр, с 15 апреля по 1 июня операторами мобильной связи обеспечивается упрощенная продажа мобильных номеров иностранным гражданам.

Система регистрации начала действовать в Азербайджане с первого мая 2013 года. Мобильные устройства, ввозимые на территорию республики для частного использования (в сетях операторов мобильной связи Азербайджана), необходимо зарегистрировать в течение 30 дней. Регистрация мобильных устройств доступна через портал «Электронное правительство» (e-gov.az), а также на Главпочтамте Azerpoct.

Регистрация осуществляется в течение 24 часов с момента заявки. Стоимость регистрации IMEI-кода мобильного устройства для личного использования составляет пять манатов.