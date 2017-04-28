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В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий под председательством министра Рамина Гулузаде с участием заместителей и советников министра, руководителей интернет-провайдеров, мобильных операторов и предприятий связи проведено совещание, посвященное подготовке к IV Играм исламской солидарности.

Как сообщили АПА в министерстве, на совещании Рамин Гулузаде подчеркнул, что для обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности во время IV Игр исламской солидарности в министерстве созданы штаб и рабочая группа по кибербезопасности. Рабочая группа осуществляет меры для обеспечения на высоком уровне телекоммуникационных услуг в ходе игр, и эта работа завершается.

На совещании было отмечено, что в соответствии с требованиями Операционного комитета игр места и здания, где будут проведены игры, были оснащены устойчивыми и альтернативными оптическими кабелями, осуществлены мероприятия по обеспечению высокоскоростным интернетом.

Руководители интернет-провайдеров отметили, что для обеспечения бесперебойной работы интернета выделены основные и альтернативные каналы, для обеспечения безопасной работы интернет-сети ООО Delta Telecom и Azərtelekom даны соответствующие поручения.