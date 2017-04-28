«Когда представители правительства рассказываю об успешной молодежной политике, хочется вытащить их из экрана телевизора и показать живущих в регионе или трущобах Баку молодых людей. Молодежная политика не измеряется 5-10 молодыми людьми, восхваляющими власть. Азербайджанская молодёжь разнообразна, многочисленная и мыслит по-разному. Значительная часть ее настроена оппозиционно. Но, естественно, не эта молодежь имеется ввиду, когда говорят об успешной молодежной политике».

Об этом заявил председатель Партии народного фронта Азербайджана Рази Нуруллаев. Он отметил, что не может быть и речи ни о какой успешной молодежной политике в стране:

«О каком успехе идет речь, если молодые люди не могут найти себе работу даже с зарплатой в 100-200 манатов, у них нет дома и возможности взять кредит, ипотеку? Если они вздыхают, глядя на построенные на взятки и присвоенные деньги виллы чиновников, работают на этих виллах жалкими рабочими, то что это за успех?

Если молодые люди после окончания вуза ищут работу рабочими, то что это за успех. А каком успехе речь, если молодые люди не могут сводить девушку в нормальное кафе, купить ей парфюм и цветы?

Если у молодежи нет надежды на будущее, и она желает покинуть страну, уехав в Германию, Францию, то что это за успех…

О каком успехе можно говорить, если молодые люди хотят сфотографироваться на пикетах и митингах оппозиции, чтобы уехать заграницу.

Посмотрите на жизнь провинциальной молодежи. Посмотрите на тех молодых людей, которые от безработицы и безысходности становятся наркоманами.

Молодежь – это будущее страны, умирающие за родину шехиды. Мы изменим отношение к молодёжи».

Рази Нуруллаев отметил, что 2018 год станет для ПНФА годом политических изменений, достигнув которых она изменит жизнь молодежи.