Эстония и другие страны НАТО располагают разведданными, согласно которым российские войска могут остаться в Белоруссии после завершения учений «Запад-2017». Об этом министр обороны Эстонии Маргус Цахкна сообщил в четверг, 27 апреля, в интервью агентству Reuters на Мальте.

По его словам, для переброски войск и снаряжения из России в Белоруссию будут использованы 4000 железнодорожных вагонов, что также указывает на возможность развёртывания военной базы. «Для отправляющихся в Белоруссию российских войск это билет в один конец. Это не моё личное мнение, мы анализируем глубину подготовки России к учениям «Запад». Мы видим, что они делают по другую сторону границы ЕС и НАТО. Войска могут там остаться после учений», — заявил Цахкна перед встречей с министрами обороны стран ЕС.

Он добавил, что Таллин поделился своими опасениями с союзниками по НАТО. Если российские войска будут размещены в Белоруссии, они окажутся на границе с Польшей, Литвой и Латвией сразу после размещения батальонных тактических групп НАТО в этих странах.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что сценарий учений «Запад-2017» будет учитывать возросшую активность НАТО вдоль границ России и Белоруссии, а в самих учениях будет усилен практический компонент с учётом меняющейся внешнеполитической реальности.