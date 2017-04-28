«Представитель МИД России заняла неадекватную, непрофессиональную, не соответствующую ее должности позицию».

Об этом заявил председатель Совета прессы Афлатун Амашов, комментируя агрессивную реакцию главы пресс-службы МИД России Марии Захаровой на вопрос корреспондента АПА о судьбе российского гражданина Дильгама Аскерова, находящегося в армянском плену, и ее нелицеприятных выражениях в адрес азербайджанских журналистов.

А.Амашов сказал, что М.Захарова не должна забывать, что ее обязанность дослушать каждый вопрос до конца и выражать позицию структуры, которую она представляет.

«Это поведение Марии Захаровой неадекватное, неэтичное и достаточно проблематичное с точки зрения профессионализма. Мария Захарова хорошо знает, почему журналист задал ей этот вопрос, насколько важен для нас этот момент, сквозь какую призму он рассматривается с точки зрения азербайджано-российских отношений. Мария Захарова знает, что Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев не делали ничего противозаконного. Они отправились навестить могилы покойных родителей на своей родной земле. В то же время, Мария Захарова также хорошо знает, что вынесенные судом сепаратистского режима приговоры в отношении Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева не имеют законной силы, безосновательны. Эти люди несправедливо отбывают наказание в результате не опирающихся на международное законодательство решений марионеточного режима», — сказал он (цитата по АПА).

Председатель Совета прессы также коснулся активности России в связи с вопросом Александра Лапшина, незаконно посетившего оккупированные армянами территории Азербайджана: «Нам бы хотелось, чтобы Россия и сама Мария Захарова были столь же активны и в вопросе Дильгама Аскерова. В целом, затягивание урегулирования нагорно-карабахского конфликта, отсутствие достаточного внимания к справедливой позиции Азербайджана всегда беспокоят наших журналистов и граждан. Мария Захарова должна была, проявляя подобное отношение, учесть нынешнее состояние азербайджано-российских связей. Сейчас отношения между Россией и Азербайджаном находятся на достаточно высоком уровне. Мария Захарова должна была подойти к вопросу в этом аспекте. Я считаю, что это связано с неправильным исполнением Марией Захаровой ее обязанностей. Если учесть ряд ее предыдущих высказываний, то можно сказать, что это стало для нее привычным делом».