Дефицит госбюджета Азербайджана в I-ом квартале 2017 года составил 321,2 млн манатов или 2,1% ВВП, сводного бюджета – 1 млрд 103,1 млн манатов или 7,2% ВВП.

Как передает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на данные Минфина, доходы госбюджета Азербайджана в I-ом квартале составили 3 млрд 591,5 млн манатов, прогноз выполнен на 103,4%.

В структуре доходов поступления по линии министерства налогов составили 1 млрд 420,8 млн манатов (прогноз выполнен на 103,8%), по линии Государственного таможенного комитета – 571 млн манатов (прогноз выполнен 117,5%).

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 1 млрд 525 млн манатов, прочие доходы – 74,7 млн манатов.

Расходы госбюджета в I-ом квартале составили 3 млрд 912,7 млн манатов, прогноз выполнен на 95,5%.

Социальные расходы составили 1 млрд 635,7 млн манатов или 41,8% всех расходов госбюджета в январе-марте. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объем увеличился на 14,6%.

Государственные капвложения в первом квартале в социальную инфраструктуру составили 216,8 млн манатов, в коммунальную, транспортную и энергетическую – 676,1 млн манатов, в проекты в Нахчыванской Автономной республике – 22,2 млн манатов.

По данным Минфина, доходы сводного бюджета Азербайджана в I-ом квартале составили 5 млрд 649,6 млн манатов, расходы – 6 млрд 752,7 млн манатов.

Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 255 млн манатов, расходы – 16 млрд 900 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 645 млн манатов или 1,05% ВВП.