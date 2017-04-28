В связи с проведенным 20-22 апреля III Международным экономическом форумом, который проходил в городе Ялта, возник скандал. Все началось с того, что Прокуратура Автономной Республики Крым распространила информацию о возбуждении уголовного дела в отношении принимавших участие в форуме иностранных представителей, среди которых были представители 17 азербайджанских компаний.

В пресс-службе АРК отметили, что посещение иностранными гражданами, временно оккупированной территории полуострова без специального разрешения, которое предоставляет Государственная миграционная служба Украины, является нарушением украинского законодательства. Представители известных азербайджанских брендов сразу же отреагировали на этот вопрос и заявили, не участвовали в форме в Ялте. Например, официальные представители Международного банка Азербайджана, холдинга «Azərsun», ОАО «Азеркосмос» и SOCAR заявили о том, что не участвовали в форуме. Официальные лица Министерства экономики тоже заявили, что торговый представитель в России не принимал участия в ялтинском форуме. Об этом virtualaz.org сообщили в посольстве Азербайджана в Украине.

В посольстве Азербайджана в Украине сообщили, что после распространения этой информации они связались с руководством тех азербайджанских компаний, о которых говорится в информации. Они опровергли утверждение о возбуждении против них уголовного дела и каких-либо проблемах в работе. В Генпрокуратуре Украины сообщили, что не располагают информацией о возбуждении уголовного дела в отношении представителей 17 государственных и частных компаний и организаций Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе прокуратуры АР Крым, сведения о пребывании на форуме представителей азербайджанских компаний в данный момент проверяются, и на сегодня азербайджанские компании могут являться лишь свидетелями в уголовном деле.

Между тем газета «Ени Мусават» получила полный список компаний, принимавших участие в ялтинском форуме: Австралия, Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Китай, Республика Корея, Польша, Сербия, США, Ангола, Бразилия, Венесуэла, Доминиканская Республика, Израиль, Иордания, Катар, Кипр, Малайзия, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Новая Зеландия, Республика Бурунди, Палестина, Тунис, Турция, Финляндия, ЧешскаяРеспублика, Швейцария, Эстония, Япония, сепаратистская Абхазия, Республика Беларусь, Казахстан, Латвия.

На форуме самая большая делегация была у Италии. В делегации, возглавляемой сенатором Серджио Дивином, было представлено 40 человек. В форуме принимал участие депутат Европарламента от Румынии Лаурентиу Ребега. Что касается Турции, то в форуме принимал участие бывший депутат Великого Национального Собрания Шамиль Айрым. Он представлял компанию Marmara Group Foundation. На панельных обсуждениях Айрым заявил, что турецкие инвесторы и строительные компании проявляют интерес к Крыму.

Отметим, что на форуме были подписаны контракты на 100 миллиардов рублей, ни в одном из контрактов нет названий азербайджанских компаний. Для граждан Азербайджана разработаны правила посещения территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь Украины. Так, согласно правилам, иностранцы и лица без гражданства могут посещать территории Автономной Республики Крым и города Севастополь по паспортам по специальному разрешению Государственной миграционной службы Украины через контрольно-пропускные пункты. Для автомобилей пунктами пропуска определены «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар», для железнодорожного сообщения – «Херсон», «Мелитополь», «Вадим» и «Новоалексеевка». Лица, нарушившие правила въезда на территорию Автономной Республики Крым и Севастополя, привлекаются к ответственности на основе существующего законодательства Украины.

Эти инструкции размещены и на сайте Министерства иностранных дел Азербайджана для предупреждения граждан Азербайджана.

Официальный Баку признает территориальную целостность Украины в рамках международных правовых принципов, поэтому дезинформация об участии азербайджанских компаний в ялтинском форуме вызывает вопросы. Если это ошибка агентства, то пусть это останется на их совести. Но если за этой открытой провокацией стоят определенные коварные силы, то стоит всерьез над этим задуматься.

Несмотря на отношения Киева и Москвы, Азербайджан успешно сотрудничает с Украиной в рамках таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы и Гуам. Страны сотрудничают в сфере промышленности, сельского хозяйства, торговли, инвестиций и транзитных перевозок. В прошлом месяце министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе визита в Украину обсудил перспективы расширения связей между нашими странами в сферах торговли, машиностроения, химии, металлургии, переработки сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности, фармацевтики, производства строительных материалов. 24 апреля первый замсекретаря СНБО Украины Олег Гладковский обсудил в Баку вопросы совместного производства оружия и сотрудничества в военно-технической сфере.

Но есть силы не заинтересованные в нашем сотрудничестве с Украиной силы, которые постоянно пытаются создать напряженность в отношениях между нашими странами. Например, в Украине преследуют, угрожают и даже убивают граждан Азербайджана. В последние же месяцы возросло число случаев кражи грузов, принадлежащих азербайджанским компаниям. Хотя правоохранительные органы Украины и проводят расследование, но пока для решения этих проблем ничего не сделано.

Безусловно, больше всего не хочет развития международных и экономических отношений Азербайджана армянское лобби. Как сообщается, в Украине есть чиновники, попавшие под влияние армянского лобби, например, министр внутренних дел Арсен Аваков. После его назначения на пост министра внутренних дел, в Украине стало расти число преследований азербайджанских предпринимателей. В Украине нет однозначного подхода к персоне Авакова, который родился в семье военных 2 января 1964 года в Бинагадинском районе города Баку (бывший поселок Кирова Кировского района). Говорят, что он попал под влияние армянского лобби, так как сам имеет армянские корни (его отец армянин). Несомненно, что за ялтинской провокацией против Азербайджана стоят эти силы…