29 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны дожди. В отдельных частях полуострова осадки могут принять интенсивный характер. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-12, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 9-11, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 768 мм до 764 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Утром местами ожидается туман, изморось, в течение дня в отдельных местах ожидаются грозы, местами дожди. В отдельных местах осадки могут принять интенсивный характер. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

Кроме того, стал известен прогноз погоды на май.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии МЭПР, в мае среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, иногда будет несколько превышать ее.

Ожидается, что количество среднемесячных осадков в основном будет близко к климатической норме.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 17-19° тепла (по ночам – 12-17°, днем — 19-24°, в некоторые дни 27-32° тепла), что близко и превышает климатическую норму на 1°.

Ожидается, что количество осадков в мае будет близко к климатической норме, в некоторых местах несколько превысит ее (норма – 23-33 мм).