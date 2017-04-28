В Москве началась встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

Как сообщает АПА, встреча между Сергеем Лавровым, Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном проходит в резиденции МИД России.

Встреча, где будет обсуждаться вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, проходит за закрытыми дверями, без участия прессы.

Отметим, что на определенном этапе к переговорам подключатся сопредседатели Минской группы ОБСЕ личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Комментируя накануне предстоящую встречу глава МИД Азербайджана сказал, что «на встрече все будет зависеть от политической воли руководства Армении.

«Подразумевается, конечно, не министр иностранных дел, а верховный главнокомандующий страны, которую он представляет. Речь идёт о готовности вывести войска с оккупированных территорий вокруг Карабаха», — заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Э. Мамедъяров также заметил, что закрытость встречи для прессы является требованием протокольной службы МИД России: «То, что встреча пройдёт за закрытыми дверями само по себе говорит о том, что ожидается что-то интересное».