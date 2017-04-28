Бюро ПАСЕ выразило недоверие президенту организации Педро Аграмунту. От его полномочий осталось только название. Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ нардеп Владимир Арьев.

По его словам, Бюро единогласно выразило недоверие Аграмунту. Теперь ему запрещено вести деятельность от имени ПАСЕ. Например, делать заявления, осуществлять визиты.

«Президент ПАСЕ Аграмунт не написал заявление об отставке, не явился на Бюро и, соответственно, не сделал ни одного заявления, обещанного ранее. Бюро Ассамблеи только что абсолютным большинством голосов выразило недоверие и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую активность от имени ПАСЕ. То есть от полномочий президента ПАСЕ у Аграмунта фактически осталось одно название», – написал Арьев на своей странице в Facebook.