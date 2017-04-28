В докладе Белого дома, посвященном достижениям президента США Дональда Трампа за первые 100 дней у власти, значится успешная работа главы государства вместе с Китаем по изоляции России в ООН.

В докладе, опубликованном пресс-службой Белого дома, сказано, что Трамп в сравнении с прошлыми годами «провальной американской дипломатии» послал миру сигнал посредством ракетного удара по Сирии, чем наказал власти этой страны за «ужасающую» химатаку в Идлибе, передает ТАСС.

«Трамп также еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН посредством успешной дипломатии с председателем Китая Си Цзиньпином», — утверждается в документе.

В докладе сказано также, что еще одним достижением Трампа является введение санкций против Сирии и Ирана, а также «работа над тем, чтобы изолировать КНДР».