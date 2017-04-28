«Необходимо правильно понимать и относиться с пониманием к журналистам, которые обращаются с вопросами касательно положения Дильгама Аскерова».

Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя нелицеприятные выражения в отношении азербайджанских журналистов и агрессивную реакцию своего коллеги Марии Захаровой в ответ на вопрос московского корреспондента агентства АПА о находящемся в заложниках гражданине России Дильгаме Аскерове.

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«Следует принять к сведению, что судьба Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых в заложники со стороны вооруженных сил Армении во время посещения могил своих почивших родителей в оккупированном Кяльбаджарском районе Азербайджана, находится в центре пристального внимания азербайджанского народа. А средства массовой информации являются зеркалом общественного мнения», — отметил он.