Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в ходе его визита в Россию в середине апреля Москва и Вашингтон не решили никаких вопросов. Об этом Тиллерсон рассказал в интервью радиостанции NPR.

«Мы ничего не решили на той встрече», — сказал Тиллерсон (цитата по РИА Новости). По словам госсекретаря, Россия должна решить, хочет ли она стать «позитивной частью глобального мирового порядка».

Тиллерсон прибыл в Москву с первым визитом в качестве госсекретаря США 11 апреля. На следующий день дипломат провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и встретился с президентом Владимиром Путиным.