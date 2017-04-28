Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня ознакомился с ходом строительных работ на карбамидном заводе компании SOCAR в Сумгаите, сообщает пресс-служба главы государства.
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Дата: 2017/04/28 11:23
Раздел: Новость
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