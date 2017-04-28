Следователями СУ СК России по Оренбургской области установлена личность убитого во дворе дома по улице Черниговской города Орска мужчины – это 31-летний гражданин Республики Азербайджан.

Как сообщают российские СМИ, убитый занимался мелкой коммерцией и проживал на съемной квартире.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, разыскивается 32-летний Ханджанов Балаш Аллахшукур оглы. Мужчина может быть вооружен.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК региона.